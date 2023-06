Bruxelles, 3 giu. (LaPresse) – “Comunicheremo l’esito della nostra valutazione non appena l’avremo conclusa. Non è insolito impiegare un po’ di tempo oltre la scadenza indicativa, ad esempio è accaduto con le richieste di pagamento di Lussemburgo, Romania e Slovacchia”. Così un portavoce della commissione Ue in merito alla richiesta di pagamento della terza rata del Pnrr da parte dell’Italia.

