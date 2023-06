Milano, 3 giu. (LaPresse) – C’è anche una soldatessa di 19 anni tra i tre militari israeliani uccisi al confine con l’Egitto da un agente di sicurezza egiziano. Si tratta di Lia Ben Nun, come riporta The Times of Israel. Originaria della città centrale di Rishon Lezion, la ragazza aveva prestato servizio come soldato combattente nel battaglione Bardelas delle forse di sicurezza israeliane. È stata promossa postuma dal grado di caporale a quello di sergente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata