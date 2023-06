Milano, 1 giu. (LaPresse) – Siamo qui con il presidente Zelensky nel momento in cui l’Ucraina difende il valore di libertà. Lo facciamo qui in Moldova, altra nazione minacciata e che sarebbe già stata coinvolta in una sorta di domino se gli ucraini non si fossero difesi. E in un momento in cui le crisi hanno messo a nudo le criticità anche europee in termini di catene di approvvigionamento, di interconnettività”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante un punto stampa all’arrivo al Vertice della Comunità Politica Europea a Chisinau, in Moldova.

