Milano, 1 giu. (LaPresse) – “L’Europa è soprattutto una civiltà, fondata su valori come la libertà e l’uguaglianza tra gli uomini. Non c’è un’Europa di serie A e di serie B ma, come diceva Giovanni Paolo II, un’Europa che ha bisogno di respirare con due polmoni, quello occidentale e quello orientale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante un punto stampa all’arrivo al Vertice della Comunità Politica Europea a Chisinau, in Moldova.

