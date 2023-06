Roma, 1 giu. (LaPresse) – “Io credo che il grande messaggio sia di apertura vera per le nazioni che europee sono e europee vogliono essere. Ucraina, Moldova, Balcani Occidentali, non direi di ingresso nell’Ue ma di ricongiungimento”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivando al Vertice della Comunità Politica Europea a Chisinau, in Moldova.

