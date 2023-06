Bruxelles, 1 giu. (LaPresse) – I termini per la consultazione sul nome del gruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento europeo sono stati prorogati di un mese, fino al 12 giugno. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate del gruppo. L’iniziativa era stata lanciata dalla presidente del gruppo, la spagnola Iratxe Garcìa Pérez, con l’intento di togliere il riferimento ai ‘democratici’ e tornare alla vecchia denominazione ‘socialista’, facendo coincidere il nome del gruppo con quello del partito Pse, proprio come avviene con i popolari. L’operazione di rebranding, scelta in vista delle Europee del prossimo anno, non è piaciuta alla compagine dei 16 eurodeputati italiani del Pd, la seconda delegazione per numero, che hanno espresso il loro voto contrario. Ora i 145 eurodeputati del gruppo avranno più tempo per esprimersi anche se la contrarietà della compagine italiana pesa sulla consultazione. La decisione di tornare al gruppo Pse non è stata ancora presa, aveva tranquillizzato la presidente Garcìa Pérez, sarà frutto di un processo del tutto trasparente e democratico e dipenderà dall’esito della consultazione.

