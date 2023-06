Milano, 1 giu. (LaPresse) – “Le nostre unità avanzate stanno già combattendo alla periferia di Shebekino”, nella regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina. Lo scrivono in un messaggio via Telegram i ‘partigiani’ russi del Corpo volontario russo. In precedenza il ministero della Difesa russo aveva affermato che le guardie di frontiera e l’Fsb avevano sventato un attacco terroristico di Kiev che mirava a colpire la popolazione della città di Shebekino.

