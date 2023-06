Roma, 1 giu. (LaPresse) – L’Italia è una delle nazioni in prima fila nel sostegno all’Ucraina, insieme ai nostri alleati. Valutando insieme che cosa si debba fare sia per aiutare gli ucraini a difendersi, sia per favorire un percorso che ci porti a terminare questo conflitto, che però non può passare sulla testa del popolo ucraino”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivando al Vertice della Comunità Politica Europea a Chisinau, in Moldova, al quale partecipa anche il presidente Ucraino Zelensky.

