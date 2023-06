Roma, 1 giu. (LaPresse) – Confermate a Roma nel processo d’appello per l’omicidio di Luca Sacchi le condanne a 27 anni di carcere per Valerio Del Grosso, che sparò e uccise il giovane, e a 3 anni per Anastasiya Kylemnyk, fidanzata della vittima, accusata di violazione della legge sugli stupefacenti. Ridotte le pene per i complici di Del Grosso, Paolo Pirino e Marcello De Propris, entrambi condannati a 14 anni e 8 mesi di carcere (erano 25 in primo grado).

