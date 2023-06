Bruxelles, 1 giu. (LaPresse) – “Abbiamo anche discusso di elevare l’attuale commissione Nato-Ucraina al nuovo Consiglio Nato-Ucraina. Questo sarebbe un passo significativo per istituire un forum consultivo congiunto con l’Ucraina seduta al tavolo da pari a pari per discutere questioni chiave per la nostra sicurezza”. Lo ha detto il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa al termine della ministeriale informale Esteri dell’Alleanza a Oslo.

