Roma, 1 giu. (LaPresse) – “Era una ragazza senza grilli per la testa non meritava tutto questo. Giulia era una persona intelligente, raffinata. Amava la sua famiglia e sua sorella e suo fratello Mario”. Lo racconta a LaPresse Enzo, lo zio di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese, scomparsa da Senago nei giorni scorsi e uccisa dal suo compagno. “Noi siamo persone normali, gente perbene e spero che chi ha fatto questo a mia nipote paghi. Non cambia molto ma spero che paghi per il male che ha fatto”.

