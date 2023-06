Roma, 1 giu. (LaPresse) – “Sono spaventato da quello che è successo. Non è solo un femminicidio, si tratta di un duplice omicidio dal momento che Giulia era incinta di un bimbo da 7 mesi. Non so cosa fare per i genitori, possiamo solo pregare”. Lo dice a LaPresse don Salvatore Coviello, parroco della chiesa di Santa Lucia a Sant’Antimo in provincia di Napoli, paese d’origine di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa a Senago. “Conoscevo Giulia, in parrocchia è stata battezzata e ha fatto la prima comunione – continua don Coviello -. Era una ragazza normalissima, aveva il desiderio di diventare madre, era una ragazza di sani principi. Giulia voleva vivere”.

