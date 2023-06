Milano, 1 giu. (LaPresse) – Alessandro Impagnatiello avrebbe provato due volte a bruciare il corpo senza vita della compagna Giulia Tramontano, la prima con alcol etilico nella vasca da bagno della loro casa di Senago e poi con della benzina nel box di famiglia a 200 metri dalla casa di via Novella 14. E’ quanto emerge dall’inchiesta del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano coordinato dalla pm Alessia Menegazzo e l’aggiunto Letizia Mannella che hanno interrogato l’uomo questa notte in caserma fino alla confessione. Tra i principali elementi che erano già stati riscontrati dagli investigatori proprio l’odore di benzina nell’auto utilizzata per portare via il corpo e occultarlo. La 29enne è stata uccisa con 2 o 3 coltellate dentro l’abitazione. Il decreto di fermo di Impagnatiello è stato firmato dai pm di Milano alle 6.50 di questa mattina e il barman 30enne è stato trasferito in carcere a San Vittore in attesa di convalida dell’arresto.

