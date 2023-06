Milano, 1 giu. (LaPresse) – Alessandro Impagnatiello ha confessato nella notte l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano. La giovane, 29 anni incinta di 7 mesi, era scomparsa da Senago, nel Milanese, nella serata di sabato 27 maggio. “L’ho uccisa io con due coltellate”, è l’ammissione shock che il trentenne ha rilasciato agli inquirenti. Il corpo della ragazza, incinta al settimo mese, è stato rinvenuto in un’area verde nei pressi di un box in via Monterosa a Senago.

