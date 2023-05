Bruxelles, 31 mag. (LaPresse) – “Oggi sono lieta di annunciare un nuovo pacchetto di supporto per la Moldavia con il doppio oggetto. Vogliamo supportarvi nell’affrontare l’impatto della guerra a portata di mano. Vogliamo avvicinarvi all’Unione Europea. Questo pacchetto contiene cinque iniziative molto concrete. In primo luogo, infatti, abbasseremo le tariffe di roaming tra l’Unione europea e la Moldavia. Oggi, gli operatori di telecomunicazioni hanno firmato un accordo che accolgo con grande favore per nessun altro roaming voce dati a partire dal prossimo anno”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un pun to stampa con la presidente della Moldova, Maia Sandu, a Chisinau.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata