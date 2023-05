Washington (Usa), 31 mag. (LaPresse/AP) – Un nuovo pacchetto di aiuti da 300 milioni di dollari per l’Ucraina, comprendente anche nuove munizioni per i droni, verrà annunciato questa settimana. Lo riferiscono fonti militari Usa. L’anticipazione giunge dopo i nuovi attacchi lanciati con dei droni sulla capitale russa, dei quali Kiev nega la responsabilità. La Casa Bianca, anche oggi, ha ribadito la sua contrarietà ad attacchi compiuti sul suolo russo, pur non commentando la possibilità che i recenti raid siano stati compiuti utilizzando mezzi forniti dagli Stati Uniti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata