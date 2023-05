Milano, 31 mag. (LaPresse) – Un incendio è scoppiato nella raffineria di petrolio Afipsky, nel distretto di Seversky della regione russa di Kuban, vicino al Mar Nero. “La causa preliminare è l’arrivo di un drone”, ha affermato il governatore Veniamin Kondratyev in un messaggio Telegram, come riporta l’agenzia Tass. Le fiamme, che hanno interessato una delle unità di distillazione dell’olio combustibile, è stato spento poco dopo. Il governatore fa sapere che non ci sono state vittime.

