Roma, 31 mag. (LaPresse) – Il gup di Roma, Roberto Ranazzi, ha disposto l’invio degli atti del procedimento Regeni alla Corte Costituzionale che dovrà decidere le sorti del processo sul sequestro e l’omicidio del ricercatore friulano, in relazione alle mancate notifiche ai quattro 007 egiziani imputati. Il 3 aprile scorso, il procuratore capo, Francesco Lo Voi, aveva sollevato in aula la questione di costituzionalità legata all’articolo 420 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che l’assenza di conoscenza del processo da parte di un imputato, derivi dalla mancata cooperazione di uno Stato estero. Il giudice ha accolto la richiesta della procura.

