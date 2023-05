Milano, 31 mag. (LaPresse) – “Nel primo trimestre 2023, il Pil è aumentato in termini congiunturali dello 0,3% negli Stati Uniti e dello 0,2% in Francia, mentre è diminuito dello 0,3% in Germania”. Lo afferma l’Istat, che ha rilasciato oggi i Conti Economici Trimestrali relativi al primo trimestre 2023 su Pil, valore aggiunto, consumi, investimenti e domanda estera. Il Pil italiano, cresciuto dello 0,6% nel primo trimestre rispetto a quello precedente, cresce dunque più di quello di Francia, Germania e Usa.

