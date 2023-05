Milano, 31 mag. (LaPresse) – “Il cambiamento non è un pranzo di gala, è scomodo. Noi siamo qui per fare quello che diciamo. Mettetevi comodi, perché siamo qui per restare, coinvolgendo tutto il partito e la società”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante una diretta su Instagram.

