Senago (Milano), 31 mag. (LaPresse) – Alessandro Impagnatiello, il fidanzato 30enne di Giulia Tramontano, la 29enne scomparsa da Senago da sabato sera, è arrivato all’appartamento di via Novella 14 nel paese alle porte di Milano. Il 30enne indossava un giubbino tipo montone con pelo e cappuccio e un cappellino calato in testa per non farsi vedere in volto dai giornalisti. Impagnatiello è arrivato in macchina, assediato dalle telecamere dei cronisti, da solo. Una volta parcheggiata l’auto, è entrato nell’appartamento accompagnato dalle forze dell’ordine. Il 30enne non ha rilasciato alcuna dichiarazione alla stampa.

