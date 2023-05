Milano, 31 mag. (LaPresse) – Una donna italiana è stata uccisa all’interno di un bar a Playa del Carmen, nello stato messicano di Quintana Roo. La comunità di italiani che vive lì ha identificato la vittima come Ornella, che aveva 40 anni e viveva in Messico da circa 20 anni. La donna, secondo i media locali, era al lavoro nella caffetteria Sabrina 48, quando un uomo in moto è arrivato e le ha sparato alla testa, fuggendo poi in una direzione sconosciuta. Alcuni testimoni hanno riconosciuto l’uomo come un collega della donna, ma le autorità non hanno confermato questa ipotesi.

