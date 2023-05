Damasco (Siria), 31 mag. (LaPresse/AP) – Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina ha dichiarato che 5 suoi combattenti sono morti in un raid aereo su alcune base nella città di Qusaya, nel Libano orientale, vicino al confine con la Siria. Altri 10 sono invece rimasti feriti, di cui due sono in condizioni critiche. Le immagini pubblicate sui social mostrano un cratere, un edificio danneggiato e un’auto danneggiata, apparentemente a causa di un’esplosione. Il gruppo palestinese ha accusato Israele per l’attacco, mentre l’esercito israeliano ha negato ogni coinvolgimento.

