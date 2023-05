Milano, 31 mag. (LaPresse) – Manifestanti di etnia serba in Kosovo hanno appeso bandiere della Serbia e stelle di David sul filo spinato. Le truppe della missione di pace Kfor, guidata dalla Nato, hanno transennato l’area dei municipi di varie città nel nord del Paese per prevenire nuovi scontri. Lo riferisce l’emittente televisiva Rts. Una bandiera serba lunga 250 metri è stata srotolata per la strada principale di Zvecan in segno di protesta pacifica.

