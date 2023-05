Milano, 31 mag. (LaPresse) – In Kosovo “stiamo seguendo la situazione. Sosteniamo incondizionatamente la Serbia e i serbi”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parlando ai giornalisti. Lo riferisce Ria Novosti. “Crediamo che tutti i diritti e gli interessi legittimi dei serbi del Kosovo debbano essere rispettati e garantiti”, ha aggiunto Peskov, “non ci deve essere spazio per azioni provocatorie che violino i diritti dei serbi e, naturalmente, stiamo osservando molto da vicino come si sta sviluppando la situazione. Siamo preoccupati a questo proposito”.

