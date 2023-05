Roma, 31 mag. (LaPresse) – Incidente mortale sul lavoro in una cava a Torreselle di Piombino Dese, in provincia di Padova, dove un operaio è caduto da circa due metri sbattendo la testa. All’arrivo dei soccorsi l’uomo, un 55enne residente a Carmignano di Brenta, era già morto. Sul posto i carabinieri per stabilire l’esatta dinamica dei fatti ed accertare eventuali responsabilità.

