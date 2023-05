Roma, 31 mag. (LaPresse) – “La Corte dei Conti deve applicarsi nella giustizia contabile. Deve giudicare dopo, non deve dare un parere preventivo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di una riunione organizzativa dei giovani di FI. Si deve, ha aggiunto Tajani, “ascoltare tutti, rispettare tutti ma il potere legislativo esercita il potere legislativo, il potere giudiziario esercita il potere giudiziario, il potere esecutivo governa. Questa è la democrazia. Io preferisco sempre i giudici che lavorano in silenzio e che applicano la legge. I giudici contabili devono controllare, non tocca ai giudici fare le proposte. I giudici giudicano, la magistratura deve esercitare il potere giudiziario, non il potere politico”.

