Milano, 31 mag. (LaPresse) – L’Associazione ‘Luca Coscioni’ su mandato di Laura Santi, 48enne affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla, ha denunciato in Procura a Perugia per omissione d’atti d’ufficio la Ausl Umbria 1 che da oltre 400 giorni – dal 20 aprile 2022 – non ha completato l’istruttoria per verificare la possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito senza convocare il Comitato etico e le modalità. Lo hanno annunciato la stessa paziente, l’avvocato Filomena Gallo e Marco Cappato dell’associazione Luca Coscioni durante una conferenza stampa a Perugia. Contemporaneamente è stato presentato un “ricorso d’urgenza in sede civile in cui chiediamo al giudice di ordinare all’Azienda sanitaria locale di attivare la procedura”. L’udienza è stata fissata per il prossimo 20 giugno.

