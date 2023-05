Roma, 31 mag. (LaPresse) – In riferimento al caso della studentessa dispersa in seguito a un incidente accaduto durante una gita in Calabria, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara “segue la situazione e ha già chiesto all’USR Calabria di fare adeguati accertamenti per verificare che tutte le misure di sicurezza siano state adottate”. Denise Galatà, 17 anni, è scomparsa durante un’escursione in rafting con i compagni di scuola. La giovane, originaria di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, è caduta in acqua durante la discesa in gommone lungo il corso del fiume Lao, a Laino Borgo, in provincia di Cosenza.

