Roma, 31 mag. (LaPresse) – È stato ritrovato il corpo senza vita di Denise Galatà, la studentessa di 17 anni dispersa da ieri dopo essere caduta nelle acque del fiume Lao, nel parco del Pollino, dal gommone di cui si trovava per praticare rafting con alcuni compagni di scuola. A trovare il cadavere sono stati i Vigili del fuoco: era nel territorio tra Laino Borgo e Laino Castello, in provincia di Cosenza. La giovane era originaria di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata