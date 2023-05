Bruxelles, 31 mag. (LaPresse) – “Consentitemi di introdurre brevemente questi quattro punti – ha precisato von der Leyen -. Per tutti i paesi che hanno aderito all’Ue negli ultimi due decenni, l’accesso al mercato unico è stato il principale motore della crescita economica. Ma anche i paesi che si trovano già su un promettente percorso verso l’Ue dovrebbero trarre vantaggio dal nostro mercato unico. Ad esempio, i Balcani occidentali potrebbero entrare a far parte del nostro mercato unico digitale in settori quali il commercio elettronico o la sicurezza informatica. Potremmo facilitare il nostro commercio di beni e pagamenti. Voglio che il nostro mercato unico sia un motore di cambiamento, non solo per i paesi che sono già entrati a far parte della famiglia, ma anche per quelli che sono ancora in cammino”.

