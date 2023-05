Madrid (Spagna), 30 mag. (LaPresse) – “Il Partito popolare alcuni anni fa era molto più moderato mentre ora si sta spostando verso l’estrema destra” e anche se il leader del Pp Alberto Núñez Feijóo “non vuole chiarire” se si accorderà con Vox alla fine farà questo passo. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse la presidente del Psoe Cristina Narbona, parlando della possibilità che i popolari arrivino a un’intesa con il partito di Santiago Abascal per governare nei comuni e nei territori dove non hanno la maggioranza assoluta. “Feijòo invita a votare il Pp, dicendo che questo è un voto utile”, ma “nella maggior parte delle regioni e dei comuni dove il Partito popolare è stato il più votato non ha la maggioranza assoluta e può governare solo con Vox” e questo il presidente dei popolari “lo dovrà riconoscere prima o poi”. Narbona ha quindi affermato che “la destra e l’estrema destra ormai si sono avvicinate tantissimo”, e ha portato come esempio la governatrice del Pp a Madrid Isabel Diaz Ayuso. “Lei potrebbe perfettamente essere di Vox per le cose che dice e per le cose che fa, che sono più vicine a Vox rispetto a quello che era il Pp alcuni anni fa”, ha detto. Oggi nel discorso di apertura della direzione generale del partito Feijòo ha promesso agli spagnoli un governo moderato. “Se devono governare con Vox la moderazione è servita”, ha commentato Narbona, sottolineando che “si può dire qualsiasi cosa di Vox tranne che sia un partito moderato”.

