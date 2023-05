Madrid (Spagna), 30 mag. (LaPresse) – “Speriamo che i partiti alla nostra sinistra si organizzino per presentarsi insieme” alle elezioni generali del 23 luglio “con la leadership di Yolanda Diaz, in modo che i voti di quest’area non si perdano”, come successo alle regionali e comunali del 28 maggio. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse la presidente del Psoe Cristina Narbona, sottolineando che la coalizione di questi partiti “sarà molto importante per il risultato finale”. La presidente ha spiegato che la perdita di voti dell’area a sinistra del Psoe in alcuni casi ha reso nulli i punti in più che i socialisti hanno ottenuto in alcuni territori che sono andati al voto domenica. “Ci sono state regioni come quella di Valencia dove il Psoe ha perso il governo regionale pur avendo ottenuto più voti” della scorsa tornata elettorale. “Il Psoe ha ottenuto 5 deputati in più al Parlamento valenciano, però Podemos non è entrato e Compromis è sceso”, e quindi l’avanzamento dei socialisti è stato nullo, e “questo è successo anche in alcuni comuni, come Valladolid o Castellon”, ha detto Narbona, spiegando così l’importanza di una coalizione tra i vari gruppi dell’area a sinistra dei socialisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata