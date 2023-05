Bruxelles, 30 mag. (LaPresse) – Il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei, è stato rieletto all’unanimità alla guida della compagine dei 16 eurodeputati del Pd. Lo apprende LaPresse da fonti del partito. Dopo la riconferma sono state espresse parole di sostegno e supporto dalla segretaria Elly Schlein, connessa da remoto, e dai colleghi. La riunione della delegazione con la segretaria è ancora in corso, sul tavolo c’è la posizione da assumere sul provvedimento avanzato dal commissario Breton per la produzione di armi (Asap) e la possibilità di finanziarlo coi fondi del Pnrr. Da quanto si apprende la discussione non verrà conclusa oggi.

