Milano, 30 mag. (LaPresse) – “Nouman Asghar, cristiano di 24 anni, è stato condannato a morte per blasfemia. Nel rispetto della libertà religiosa chiedo al governo del Pakistan di garantirgli un processo giusto e che venga rivista la sentenza. Un messaggio di speranza per i milioni di cristiani perseguitati”. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un tweet, commentando la notizia della condanna del giovane.

