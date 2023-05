Roma, 30 mag. (LaPresse) – “Subito dopo aver visto le immagini diffuse da alcuni media ho dichiarato, pur senza conoscere i fatti nel dettaglio, che il comportamento di alcuni agenti della Polizia Locale appariva grave e non in linea con il modus operandi dei tanti ghisa che quotidianamente si impegnano con dedizione per la nostra città”. Così il Sindaco di Milano Giuseppe Sala sul caso degli agenti della polizia locale che hanno aggredito una trans negli scorsi giorni.

