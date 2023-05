Faenza (Ravenna), 30 mag. (LaPresse) – “Gira tutto intorno a un’unica parola: grazie. Tutti quanti avete dovuto affrontare in poche ore, in realtà, un fenomeno imprevedibile e di dimensioni inimmaginabili”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Municipio di Ravenna in una delle tappe della sua visita nelle zone colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. “Dal numero di sfollati all’ampiezza del territorio interessato e investito dalle acque, si tratta di numeri impressionanti. E al contrario – ha aggiunto – il tempo per le decisioni e per gli interventi era estremamente breve e avete dovuto definire, inventare starei per dire, interventi risolutivi anche con molto coraggio per poter contenere il fenomeno così inatteso, così imprevedibile. E’ stato fatto con grande maestria e grande generosità. Per questo intendo ringraziarvi. Immagino bene la tensione di quelle ore e di quei giorni, non c’è stato riposo e alcuna pausa. Certo, la tensione tiene desta l’attività ma la fatica mi rendo conto essere stata davvero immane e anche questo è un motivo di riconoscenza che intendo esprimere”.

