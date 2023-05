Madrid (Spagna), 30 mag. (LaPresse) – Scambio di congratulazioni tra la premier Giorgia Meloni e il leader di Vox Santiago Abascal per i risultati delle amministrative in Italia e in Spagna. “Grazie mille, cara Giorgia Meloni e congratulazioni a Fratelli d’Italia e ai suoi alleati per il nuovo trionfo alle elezioni comunali”, ha scritto su twitter Abascal in risposta al tweet del Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (Ecr), che riporta le congratulazioni della premier al leader di Vox “per gli ottimi risultati ottenuti nelle elezioni comunali e regionali”. “Queste cifre confermano Vox come terzo partito in Spagna, decisivo per costruire l’alternativa di governo alla sinistra anche nelle elezioni del 23 luglio. Adelante!”, si legge nel tweet, che è stato condiviso poi da Meloni, presidente di Ecr.

