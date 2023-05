Grosseto, 30 mag. (LaPresse) – Incidente mortale ieri sera attorno alle 21.10 a Capalbio, nella provincia di Grosseto, dove un’automobile sulla strada Origlio ha investito un pedone, deceduto sul posto. Si tratta di un uomo di 72 anni. Nonostante il soccorso rapido degli operatori sanitari del 118, per l’uomo non c’era più nulla da fare e ne è stata constatata la morte. Sul posto sono stati attivati l’ambulanza infermieristica della croce rossa di Capalbio, l’automedica di Orbetello, l’elisoccorso Pegaso 2 e i carabinieri per i rilievi.

