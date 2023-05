Milano, 29 mag. (LaPresse) – La Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, ha approvato la decisione del Consiglio di sicurezza nazionale sulle sanzioni nei confronti dell’Iran. Lo ha riferito sul proprio canale Telegram il deputato Yaroslav Zheleznyak, come riferisce Ukrinform. Il documento prevede l’applicazione di sanzioni contro l’Iran per un periodo di 50 anni, in particolare il divieto totale di operazioni commerciali, l’arresto del transito di risorse, voli e trasporti sul territorio dell’Ucraina e l’impedimento del ritiro di capitali da parte dei residenti dell’Iran. Inoltre, si intende vietare qualsiasi investimento in Iran e il trasferimento da parte dei residenti di tecnologie, diritti sugli oggetti e diritti di propriet√† intellettuale.

