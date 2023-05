Madrid (Spagna), 29 mag. (LaPresse) – “Serve un chiarimento della volontà del popolo spagnolo, un chiarimento delle politiche che il governo nazionale deve applicare e un chiarimento delle forze politiche che devono guidare questa fase. Esiste un solo metodo infallibile per risolvere questi dubbi. Questo metodo è la democrazia e, pertanto, credo che la cosa migliore sia che gli spagnoli prendano la parola e si esprimano senza indugio per definire la direzione politica del Paese”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez nel discorso in cui ha annunciato la convocazione di elezioni generali anticipate al 23 luglio.

