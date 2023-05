Madrid (Spagna), 29 mag. (LaPresse) – “Oggi abbiamo votato in tutto il Paese, in tutte le città, nella maggior parte delle comunità autonome ed è un onore poter dire, dopo sette anni, che il Pp ha vinto le elezioni comunali e regionali”, in Spagna “è iniziato un nuovo ciclo politico”. Lo ha detto il leader del Pp, Alberto Núñez Feijóo, parlando dal balcone montato in calle Genova a Madrid, dove si trova la sede nazionale del partito. “Spero che tutte le forze politiche, compresa quella arrivata seconda, abbiano compreso il messaggio della maggioranza degli spagnoli”, ha aggiunto il leader parlando alla folla accorsa per festeggiare. “So che il mio momento arriverà se gli spagnoli lo vorranno”, ha poi detto, facendo riferimento alle elezioni generali che si terranno a fine anno.

