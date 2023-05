Milano, 29 mag. (LaPresse) – Un uomo palestinese, Ashraf Mohammad Ibrahim, di 37 anni, è morto in ospedale dopo essere stato gravemente ferito in un raid dell’esercito israeliano nella città di Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa. L’uomo, un ex ufficiale del servizio di intelligence, è morto dopo che alcuni colpi di arma da fuoco lo hanno raggiunto all’addome e al torace. Durante il raid di questa mattina, altre 8 persone sono rimaste ferite.

