Lecce, 29 mag. (LaPresse) – Cinque arresti e 8 indagati nell’inchiesta coordinata dalla procura di Potenza relativa a incarichi nelle procedure fallimentari incardinate davanti al tribunale di Lecce. Stando a quanto apprende LaPresse, la misura cautelare degli arresti domiciliari è stata disposta per un giudice, un avvocato e per tre commercialisti. Le ipotesi di reato sono, a vario titolo, corruzione in atti giudiziari, concussione, turbata libertà degli incanti ed estorsione. I provvedimenti sono stati eseguiti dai militari del nucleo di polizia economico finanziaria di Lecce. Tra gli indagati a piede libero altri due giudici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata