Milano, 28 mag. (LaPresse) – Nelle acque del lago Maggiore antistanti il comune di Lisanza, in provincia di Varese, una barca a vela si è ribaltata e si è successivamente inabissata: 20 persone che erano a bordo sono riuscite a mettersi in salvo, ma ci sono anche dei dispersi, dei quali sono in corso le ricerche. Sul posto gli specialisti vigili del fuoco del soccorso acquatico, gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del ‘Drago 150’ e il nucleo sommozzatori di Milano.

