Milano, 28 mag. (LaPresse) – “Certamente si tratta di un’escalation inaccettabile. Spero che in Occidente ci siano persone ragionevoli che lo capiscano”. Così il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha commentato alla trasmissione televisiva ‘Mosca. Cremlino. Putin’ i piani dei Paesi occidentali per l’invio di caccia F-16 in Ucraina. Le parole di Lavrov al programma tv sono state riportate dalla Tass.

