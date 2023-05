Milano, 28 mag. (LaPresse) – In base ai primi risultati del ballottaggio delle elezioni presidenziali in Turchia, che si basano su un conteggio ancora parziale delle schede, il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan risulta in vantaggio sullo sfidante Kemal Kilicdaroglu. L’agenzia di stampa turca Anadolu riporta che, con il 55,06% dei voti scrutinati, Erdogan si attesta al 55,80%, mentre Kilicdaroglu è fermo al 44,20% dei voti.

