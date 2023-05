Ankara (Turchia) 28 mag. (LaPresse/AP) – Il presidente in carica della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato la vittoria nel ballottaggio delle elezioni presidenziali che si √® tenuto oggi, in cui affrontava lo sfidante Kemal Kilicdaroglu. Nei suoi primi commenti dalla chiusura delle urne, parlando ai sostenitori su un autobus della campagna elettorale fuori dalla sua casa a Istanbul, Erdogan ha detto: “Ringrazio ogni membro della nostra nazione per avermi affidato la responsabilit√† di governare questo Paese ancora una volta per i prossimi cinque anni”. Erdogan ha poi ridicolizzato Kilicdaroglu per la sconfitta, dicendo “bye bye bye, Kemal”, mentre i sostenitori fischiavano. “L’unico vincitore di oggi √® la Turchia”, ha dichiarato Erdogan.

