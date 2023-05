Milano, 28 mag. (LaPresse) – Il capo del Consiglio supremo elettorale della Turchia (Ysk), Ahmet Yener, ha annunciato ufficialmente che Recep Tayyip Erdogan ha vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali, in cui affrontava lo sfidante Kemal Kilicdaroglu, ed è stato rieletto presidente della Turchia. Yener ha riferito che Erdogan è stato rieletto presidente con il 52,14% dei voti. “Anche se tutti i risultati non ancora inseriti nel sistema andranno a favore di un candidato alla presidenza, i risultati non cambieranno”, ha precisato aggiungendo che, secondo i risultati ufficiali, con il 99,43% delle schede conteggiate Kilicdaroglu ha ottenuto il 47,86% dei voti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata