Madrid (Spagna), 28 mag. (LaPresse) – Il comune di Villarroya, nella regione di La Rioja, ha già terminato le operazioni di voto. Lo ha comunicato in conferenza stampa la sottosegretaria del ministero dell’Interno Isabel Goicoechea Aranguren. Nel piccolo comune i residenti censiti sono solo sette. Le votazioni, riporta la tv pubblica spagnola Tve sono durate in un tutto un tempo record di 29 secondi e 52 centesimi, tre secondi in meno della precedente tornata elettorale del 2019.

